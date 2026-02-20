Hallgrímur Mar framlengir við KA – Einn besti leikmaður í sögu félagsins

Hallgrímur Mar Steingrímsson hefur skrifað undir nýjan samning við knattspyrnudeild KA og er nú samningsbundinn félaginu út sumarið 2027.
„Eru þetta ákaflega jákvæðar fréttir enda hefur Grímsi skrifað sögu knattspyrnudeildar KA upp á nýtt en hann er leikjahæsti leikmaður í sögu félagins með 378 leiki í deild, bikar, Evrópu og meistarakeppni KSÍ. Hann er einnig markahæsti leikmaður í sögu félagsins með 125 mörk,“ segir á vef KA.
Þá er hann leikjahæsti leikmaður KA í efstu deild með 209 leiki auk þess að vera markahæsti leikmaður KA í efstu deild með 75 mörk. Enn eitt metið setti hann í sumar er hann varð markahæsti leikmaður KA í Evrópu en hann hefur nú gert 4 mörk í 8 Evrópuleikjum, en enginn hefur leikið fleiri Evrópuleiki fyrir KA.
Kappinn er uppalinn hjá Völsung á Húsavík en kom átján ára til liðs við KA fyrir sumarið 2009. Síðan þá hefur hann verið algjör lykilmaður í liði KA og í þeirri uppbyggingu sem hefur átt sér stað innan liðsins er liðið fór úr því að leika í næstefstu deild í að festa sig í sessi Bestudeildarinnar, verða Bikarmeistari og leika í Evrópu.