Arsenal setti afar vafasamt met

Arsenal skráði sig í sögubækurnar í gær, en á neikvæðan hátt, þegar liðið gerði 2-2 jafntefli við botnlið Wolves.
Arsenal komst í 2-0 með mörkum frá Bukayo Saka og Piero Hincapie, en Wolves svaraði með marki frá Hugo Bueno og sjálfsmarki Riccardo Calafiori. Misstu Skytturnar af dýrmætum stigum í toppbaráttunni, þar sem Manchester City er fimm stigum á eftir með leik til góða.
Samkvæmt tölfræðiveitum er Arsenal fyrsta liðið í sögu úrvalsdeildarinnar sem er á toppnum og missir niður tveggja marka forystu gegn liði í fallsæti, og það gegn botnliði deildarinnar.
Knattspyrnustjórinn Mikel Arteta var ósáttur eftir leik. „Það er erfitt að sætta sig við þetta. Í seinni hálfleik náðum við ekki upp þeim gæðum sem þarf til að vinna leik í þessari deild,“ sagði hann.