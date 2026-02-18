Magnaðir Norðmenn með frábæran sigur – Dramatík í Madríd

Bodo/Glimt vann frábæran sigur í fyrri leik liðsins við Inter í umspili um sæti í 16-liða úrslitum Meistaradeildarinnar.
Norska liðið fór krókaleiðina inn í útsláttarkeppninni með ótrúlegum sigrum í lokaumferðunum á Manchester City og Atletico Madrid. Sondre Fet kom þeim yfir í kvöld áður en Francesco Esposito jafnaði fyrir Inter.
Jens Petter Hauge, fyrrum leikmaður AC Milan, og Kasper Hogh innsigluðu hins vegar 3-1 sigur Bodo/Glimt í seinni hálfleik og liðið því sterkri stöðu fyrir leikinn í Mílanó á þriðjudag.
Club Brugge og Atletico Madrid gerðu þá dramatískt 3-3 jafntefli í Belgíu, allt opið fyrir seinni leikinn. Loks vann Bayer Leverkusen 0-2 sigur á Olympiacos, hvar Patrik Schick skoraði bæði mörkin.