Miðvikudaginn 18. febrúar 2026

Hörmuleg frammistaða Arsenal sem tapaði aftur stigum

90 Mínútur

Íþróttavikan: Daníel Hafsteinsson um Víking og landsleikinn framundan

433
433Sport

Magnaðir Norðmenn með frábæran sigur – Dramatík í Madríd

Helgi Fannar Sigurðsson
Miðvikudaginn 18. febrúar 2026 22:13

Getty Images

Bodo/Glimt vann frábæran sigur í fyrri leik liðsins við Inter í umspili um sæti í 16-liða úrslitum Meistaradeildarinnar.

Norska liðið fór krókaleiðina inn í útsláttarkeppninni með ótrúlegum sigrum í lokaumferðunum á Manchester City og Atletico Madrid. Sondre Fet kom þeim yfir í kvöld áður en Francesco Esposito jafnaði fyrir Inter.

Jens Petter Hauge, fyrrum leikmaður AC Milan, og Kasper Hogh innsigluðu hins vegar 3-1 sigur Bodo/Glimt í seinni hálfleik og liðið því sterkri stöðu fyrir leikinn í Mílanó á þriðjudag.

Club Brugge og Atletico Madrid gerðu þá dramatískt 3-3 jafntefli í Belgíu, allt opið fyrir seinni leikinn. Loks vann Bayer Leverkusen 0-2 sigur á Olympiacos, hvar Patrik Schick skoraði bæði mörkin.

