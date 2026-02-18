Gordon magnaður í stórsigri Newcastle

Það er óhætt að segja að Newcastle sé svo gott sem komið í 16-liða úrslit Meistaradeildarinnar eftir stórsigur á Qarabag í Bakú í kvöld.
Anthony Gordon gerði sér lítið fyrir og skoraði fjögur mörk í fyrri hálfleik. Malick Thiaw skoraði einnig og Newcastle leiddi 0-5 þegar liðin gengu til búningsklefa.
Elvin Jafarquliyev minnkaði muninn fyrir Qarabag snemma í seinni hálfleik áður en Jacob Murphy innsiglaði 1-6 sigur Newcastle, sem er í frábærri stöðu fyrir seinni leik liðanna á Englandi á þriðjudag.