Allt brjálað í Portúgal: Vinícius Júnior segist hafa orðið fyrir kynþáttaníði – Setti Mourinho inn í málið

Vinícius Júnior sakaði leikmann Benfica, Gianluca Prestianni, um kynþáttaníð í leik liðanna eftir að hann fagnaði marki sínu. Samkvæmt frásögn Viníciusar lét Prestianni móðgandi orð falla í hans garð og huldi munninn með treyjunni á meðan hann talaði.
Atvikið átti sér stað skömmu eftir að Vinícius hafði skorað glæsilegt mark. Myndavélar náðu því þegar Prestianni nálgaðist hann, huldi munninn og sagði eitthvað sem vakti strax athygli. Vinícius gekk í kjölfarið til dómara leiksins og gerði honum grein fyrir málinu, auk þess sem hann ræddi við þjálfarateymið á hliðarlínunni.
🚨🛑 Vinicius Jr tells the referee and then José Mourinho that Gianluca Prestianni has racially abused him.
Vini said Prestianni racially insulted while covering his mouth with the shirt.@JosePadi_ 🎥 pic.twitter.com/ffhgLgWB1P
— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) February 17, 2026
Dómarinn virkjaði verklag sem notað er þegar grunur vaknar um kynþáttaníð. Leikurinn var stöðvaður um tíma á meðan málið var skoðað. Vinícius settist einn í varamannaskýlið og virtist miður sín vegna aðstæðna.
Mark hans var glæsileglt en umræðan eftir leik snerist nær alfarið um atvikið og mögulegt kynþáttaníð. Ekki hefur enn verið gefin út opinber niðurstaða um málið.