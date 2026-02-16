Láta City vita af verðmiðanum

Manhcester City er áfram áhugasamt um Morgan Gibbs-White, leikmann Nottingham Forest.
Hinn 26 ára gamli Gibbs-White hefur áður verið orðaður við City, en nú segir Football Insider að Forest hafi látið félagið vita af því að hann kosti milli 60 og 70 milljóna punda.
Gibbs-White gekk í raðir Forest frá Wolves árið 2022 og hefur verið lykilmaður fyrir liðið. Hann er samningsbundinn til 2028.
Gibbs-White hefur spilað nær allar mínútur með Forest, sem hefur verið í miklum vandræðum á leiktíðinni. Hann hefur komið að átta mörkum.