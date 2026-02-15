Varð fyrir stunguárás á heimili sínu

Fawaz Al-Hasawi, fyrrum eigandi Nottingham Forest, varð fyrir hnífaárás þegar hann reyndi að stöðva grímuklædda ræningja á heimili sínu í London.
Kúveitski viðskiptamaðurinn, 57 ára, slasaðist þegar menn brutust inn á heimili hans í Mayfair-hverfi í miðborg London fyrr í mánuðinum. Talið er að hann hafi verið sofandi þegar ræningjarnir ruddust inn í herbergi hans. Í átökunum hlaut hann stungusár á hendi og meiðsli á hálsi.
Árásarmennirnir flúðu vettvang og óljóst er hvort einhverju hafi verið stolið af heimilinu, sem er metið á um 10 milljónir punda. Myndir sem birst hafa á netinu sýna Al-Hasawi á sjúkrahúsrúmi, blóðugan og með umbúðir á höndum.
Lögmenn hans hafa hvatt lögreglu til að veita frekari upplýsingar um málið og segja að atvikið hafi valdið ótta meðal ferðamanna frá Persaflóaríkjum sem óttast svipuð atvik.
Al-Hasawi var eigandi Nottingham Forest á árunum 2012 til 2017. Rannsókn lögreglu á málinu stendur yfir.