fbpx
Sunnudagur 15.febrúar 2026

DV - Frjáls og óháður miðill

Enski boltinn

Telur að nýr stjóri Tottenham geti aldrei labbað frá starfinu með bros á vör

90 Mínútur

Íþróttavikan: Daníel Hafsteinsson um Víking og landsleikinn framundan

433
433Sport

Telur að nýr stjóri Tottenham geti aldrei labbað frá starfinu með bros á vör

Hörður Snævar Jónsson
Sunnudaginn 15. febrúar 2026 14:30

Getty Images

Ekki missa af Helstu tíðindum dagsins í pósthólfið þitt

Lesa nánar

Tim Sherwood, fyrrum leikmaður og knattspyrnustjóri Tottenham, hefur varað Igor Tudor við verkefninu sem hann er að taka að sér hjá félaginu.

Tudor, sem er 47 ára, tók við sem bráðabirgðastjóri Spurs út tímabilið eftir að Thomas Frank lét af störfum. Sherwood telur að Króatinn sé kominn í afar erfiða stöðu þar sem hann hafi litlu að vinna en miklu að tapa.

Tottenham situr í 16. sæti ensku úrvalsdeildarinnar og aðeins fimm stig skilja liðið frá fallsæti. Sherwood bendir á að ef Tudor nái ekki að rétta gengi liðsins af gæti nafn hans tengst mögulegu falli stórliðs.

Sherwood sagði við Sky Sports. „Þetta verður erfitt, hann þekkir ekki úrvalsdeildina. Fyrir utan peningana, hver er ávinningurinn fyrir hann?“

Hann bætti við að Tudor fengi lítið hrós jafnvel þótt liðið endaði í miðri deild, en áhættan væri mikil. Að hans mati gæti þetta reynst starf þar sem Tudor geti varla unnið, aðeins tapað.

Athugasemdir eru á ábyrgð þeirra sem þær skrá. DV áskilur sér þó rétt til að eyða ummælum sem metin verða sem ærumeiðandi eða ósæmileg. Smelltu hér til að tilkynna óviðeigandi athugasemdir.

Fleiri fréttir

433Sport
Fyrir 1 klukkutíma
Telur að nýr stjóri Tottenham geti aldrei labbað frá starfinu með bros á vör
433Sport
Fyrir 2 klukkutímum
Sjáðu markið – Ronaldo skoraði í endurkomu sinni eftir verkfallið
433Sport
Fyrir 2 klukkutímum
Áfall í herbúðum Newcastle
433Sport
Fyrir 4 klukkutímum
Greina frá óvæntum tilboðum sem bárust í janúar
433Sport
Fyrir 5 klukkutímum
Daníel skoðaði það að flytja aftur út – „Ef ég á að tala hreina íslensku var bara aldrei neitt almennilegt í boði“
433Sport
Fyrir 6 klukkutímum
Harry Maguire staddur á Íslandi – Gillz gæti endað einhleypur eftir myndatöku með honum
433Sport
Fyrir 7 klukkutímum
Einn mikilvægasti leikmaður Liverpool á sér draum – Að spila fyrir Real Madrid
433Sport
Fyrir 19 klukkutímum
Daníel segir flesta en ekki alla hafa sýnt ákvörðuninni skilning – „Heyrði sögur þar sem það voru ekki valin fallegustu orðin þegar það var talað um mig“

Mest lesið

Harry Maguire staddur á Íslandi – Gillz gæti endað einhleypur eftir myndatöku með honum
Fokreiddist þegar dýrin urðu dauðskelkuð enn á ný – Mátt þola þjófnaði, skemmdarverk og ógnanir – „Eitthvað brast innra með mér“
Ef kötturinn sefur í skauti þér, þá er ástæðan líklega önnur en þú heldur
Þess vegna áttu að setja kaffikorg í klósettið
Sérstæðar nágrannaerjur í Reykjanesbæ – Segist eiga landspildu en opinber gögn sögð gefa annað til kynna

Nýlegt

Þetta segja útlendingar að séu helstu túristagildrurnar á Íslandi
Daníel segir andrúmsloftið hafa verið eins og í jarðarför – „Þetta var bara ömurleg tilfinning, það var ekki reiði heldur bara þögn“
Sökuð um að ætla að gabba eina stærstu stjörnu heims til að barna sig – Svona brást hún við
Myndband: Blóðug slagsmál brutust út í farþegavél á leið til Manchester
Heilbrigðisráðherra Bandaríkjanna tók kókaín í nefið af klósettsetum
United sendir njósnara til Ítalíu í dag
Tekur ákvörðun eftir forsetakosningar
Sérstæðar nágrannaerjur í Reykjanesbæ – Segist eiga landspildu en opinber gögn sögð gefa annað til kynna
Guardiola var spurður út í ummæli Ratcliffe – „Hvaða áhrif höfðum við á hvar við fæddumst“
Gæti verið að fá samning nokkrum mánuðum eftir alvarlegt bílslys
433Sport
Fyrir 21 klukkutímum
United sendir njósnara til Ítalíu í dag
433Sport
Fyrir 22 klukkutímum

Tekur ákvörðun eftir forsetakosningar

Tekur ákvörðun eftir forsetakosningar
433Sport
Fyrir 23 klukkutímum
Guardiola var spurður út í ummæli Ratcliffe – „Hvaða áhrif höfðum við á hvar við fæddumst“
433Sport
Fyrir 23 klukkutímum
Gæti verið að fá samning nokkrum mánuðum eftir alvarlegt bílslys
433Sport
Í gær

Svona gæti liðið hjá Tottenham litið út hjá Tudor – Mjög hrifin af þriggja manna vörn

Svona gæti liðið hjá Tottenham litið út hjá Tudor – Mjög hrifin af þriggja manna vörn
433Sport
Í gær

Fékk góðar fréttir af vini sínum – „Hefði óskað honum góðs gengis ef hann hefði farið“

Fékk góðar fréttir af vini sínum – „Hefði óskað honum góðs gengis ef hann hefði farið“
433Sport
Í gær
Voru nálægt því að fara að slást rétt áður en hann fór til City
433Sport
Í gær

Áfall fyrir City – Rodri líklega á leið í bann fyrir þessi ummæli

Áfall fyrir City – Rodri líklega á leið í bann fyrir þessi ummæli
433Sport
Í gær
Segir að framherji Chelsea hafi gert stór mistök
433Sport
Í gær
Var spurður út í orð Gylfa – „Ég get sagt það sama“
433Sport
Í gær

Ronaldo hættur í fýlu og spilar í dag

Ronaldo hættur í fýlu og spilar í dag
433Sport
Í gær

Daníel segir andrúmsloftið hafa verið eins og í jarðarför – „Þetta var bara ömurleg tilfinning, það var ekki reiði heldur bara þögn“

Daníel segir andrúmsloftið hafa verið eins og í jarðarför – „Þetta var bara ömurleg tilfinning, það var ekki reiði heldur bara þögn“
433Sport
Í gær
Langskotið og dauðafærið – Svimandi hár stuðull á bikarhelgi
433Sport
Í gær
Dagskrá Strákanna okkar í haust: Spila á Laugardalsvelli tvo laugardaga í röð í nýjum lengri landsleikjaglugga
433Sport
Í gær

160 milljóna launahækkun á borðinu vegna áhuga Manchester United

160 milljóna launahækkun á borðinu vegna áhuga Manchester United
433Sport
Í gær
Sökuð um að ætla að gabba eina stærstu stjörnu heims til að barna sig – Svona brást hún við
433Sport
Í gær
Rasistar sögðu Balotelli ítrekað að fá sér banana
433Sport
Í gær
Newcastle sagt setja framherja í forgang og vilja losna við sinn dýrasta mann
433Sport
Í gær

Fær nýjan samning og launahækkun eftir frábært gengi

Fær nýjan samning og launahækkun eftir frábært gengi
433Sport
Í gær

Vinsæla sjónvarpskonan baunar á umdeildan mann

Vinsæla sjónvarpskonan baunar á umdeildan mann
433Sport
Í gær
Gætu bjargað honum úr erfiðri stöðu
433Sport
Í gær

Sá fjórði sem stýrir liðinu á leiktíðinni

Sá fjórði sem stýrir liðinu á leiktíðinni
433Sport
Í gær
Pulisic aftur á leið til London?
433Sport
Í gær
PSG ætlar sér miðjumanninn sem United og fleiri lið hafa verið að eltast við
433Sport
Í gær

Auknar líkur á að Maguire verði áfram á Old Trafford

Auknar líkur á að Maguire verði áfram á Old Trafford
433Sport
Í gær

Rodri kærður – Sekt eða bann bíður hans

Rodri kærður – Sekt eða bann bíður hans
433Sport
Fyrir 2 dögum
Fyrrum leikmaður United inn í teymið – Á að hjálpa Andra Lucasi og félögum að bjarga sér frá falli
433Sport
Fyrir 2 dögum
Tottenham búið að finna stjóra – Igor Tudor stýrir liðinu út tímabilið