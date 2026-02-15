Telur að nýr stjóri Tottenham geti aldrei labbað frá starfinu með bros á vör

Tim Sherwood, fyrrum leikmaður og knattspyrnustjóri Tottenham, hefur varað Igor Tudor við verkefninu sem hann er að taka að sér hjá félaginu.
Tudor, sem er 47 ára, tók við sem bráðabirgðastjóri Spurs út tímabilið eftir að Thomas Frank lét af störfum. Sherwood telur að Króatinn sé kominn í afar erfiða stöðu þar sem hann hafi litlu að vinna en miklu að tapa.
Tottenham situr í 16. sæti ensku úrvalsdeildarinnar og aðeins fimm stig skilja liðið frá fallsæti. Sherwood bendir á að ef Tudor nái ekki að rétta gengi liðsins af gæti nafn hans tengst mögulegu falli stórliðs.
Sherwood sagði við Sky Sports. „Þetta verður erfitt, hann þekkir ekki úrvalsdeildina. Fyrir utan peningana, hver er ávinningurinn fyrir hann?“
Hann bætti við að Tudor fengi lítið hrós jafnvel þótt liðið endaði í miðri deild, en áhættan væri mikil. Að hans mati gæti þetta reynst starf þar sem Tudor geti varla unnið, aðeins tapað.