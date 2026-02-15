Fær gæsahúð við að hugsa til baka – „Ólýsanleg tilfinning“

Daníel Hafsteinsson, lykilmaður Íslandsmeistara Víkings, var Gestur Helga Fannars Sigurðssonar í nýjasta þætti af Íþróttavikunni.
Daníel upplifði einn af hápunktum ferilsins þegar hann varð meistari með Víkingi í haust.
„Ég fæ gæsahúð við að hugsa um þetta núna. Þetta var sturlað, að heyra lokaflautið í FH leiknum, þegar þettra var komið,“ sagði hann.
Daníel og hans liðsfélagar eru hvergi nærri hættir.
„Nú langar mann bara að gera þetta aftur. Þetta er svo mótiverandi, að vinna leiki og titla. Þetta er ólýsanleg tilfinning. Þeir sem þekkja þetta þekkja þetta og vilja gera þetta aftur.“
