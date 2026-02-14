fbpx
Guardiola var spurður út í ummæli Ratcliffe – „Hvaða áhrif höfðum við á hvar við fæddumst"

Guardiola var spurður út í ummæli Ratcliffe – „Hvaða áhrif höfðum við á hvar við fæddumst“

Hörður Snævar Jónsson
Laugardaginn 14. febrúar 2026 15:30

Pep Guardiola, knattspyrnustjóri Manchester City, tjáði sig um ummæli Sir Jim Ratcliffe um innflytjendamál og lagði áherslu á mikilvægi umburðarlyndis.

Guardiola sagðist bera mikla virðingu fyrir Ratcliffe og að þeir hefðu hist. „Ég ber mikla virðingu fyrir Sir Jim. Ég var heppinn að hitta hann. Hann sendi frá sér yfirlýsingu þar sem hann baðst afsökunar. Ég ætla ekki að tjá mig frekar um það sem hann sagði, því eftir það útskýrði hann hvað hann átti við.“

Spánverjinn ræddi málið í víðara samhengi. „Þetta er um allan heim, að við lítum á innflytjendur sem vandamál fyrir löndin okkar. Það er stórt vandamál.“

Hann benti á að fólk velji ekki uppruna sinn. „Ég er katalónskur, þú ert bresku, hvaða áhrif höfðum við á hvar við fæddumst? Engin.“

Guardiola sagði að flestir leiti einfaldlega betra lífs. „Margir flýja lönd sín vegna vandamála þar. Allir vilja betra líf og betri framtíð.“

Að lokum hvatti hann til meiri samstöðu. „Ekki fyrr en við tökum öðrum löndum og fólki opnum örmum getum við orðið betra samfélag.“

