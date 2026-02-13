Sesko leggur mikið á sig til að ná árangri – Þetta gerir hann aukalega þessa dagana

Þegar Ruben Amorim kallaði Benjamin Sesko „control freak“ var það meint sem hrós, ekki gagnrýni. Eftir brottrekstur Amorim túlkuðu þó stjórnendur Manchester United orðin á annan hátt.
Amorim hafði í raun lýst því yfir að hann væri sannfærður um að Sesko myndi ná árangri hjá félaginu og smám saman virðist slóvenski framherjinn vera að sýna það.
Heimildarmenn á æfingasvæði United segja Sesko leggja meira á sig en flestir og vera sá leikmaður sem leggur mest á sigþegar kemur að því að fara yfir taktík.
Vinnusemi hans nær langt út fyrir æfingavöllinn í Carrington. Sesko notar meðal annars sýndarveruleikagleraugu til að setja sig í leikstöður og bæta yfirsýn sína á vellinum. Hann nýtir sér einnig gufuböð og rauðljósameðferðir til endurheimtar, vinnur með markþjálfa og stundar hugleiðslu.
Þá er hann með einkakokk sem vinnur í samráði við næringarfræðing United. Michael Carrick staðfesti þetta og sagði. „Ben leggur hart að sér. Hann er á góðum stað og tilbúinn að taka næsta skref.“
Sesko hefur þurft tíma til að aðlagast, líkt og hjá fyrri félögum sínum Liefering, Salzburg og RB Leipzig, þar sem hann blómstraði eftir aðlögunartímabil. Hann hefur aðeins verið í byrjunarliði 13 sinnum og United hefur oft spilað best án hefðbundins níu númera framherja.
Þolinmæði gæti þó skilað sér, enda er vilji Sesko til að bæta sig augljós.