Opinn fyrir stuttu ævintýri í Sádí til að þykkja budduna

Miðjumaður Barcelona, Marc Casado, er óvænt orðaður við félagaskipti til Sádi-Arabíu í spænska miðlinum AS.
Casado, sem er 22 ára, á erfitt með að fá mínútur á sterkri miðju Börsunga. Er hann sagður opinn fyrir nýrri áskorun. Kemur stutt dvöl í Sádí til greina, en þar gæti hann þykkt veskið sitt verulega.
Casado kom upp í gegnum frægt unglingastarf Barcelona á sínum tíma. Hann hefur spilað 24 leiki í öllum keppnum á þessari leiktíð .
Þessi varnarsinnaði miðjumaður er samningsbundinn í Katalóníu til 2028.