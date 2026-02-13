Opinn fyrir stuttu ævintýri í Sádí til að þykkja budduna

fbpx
Helgi Fannar Sigurðsson
Föstudaginn 13. febrúar 2026 07:00

Miðjumaður Barcelona, Marc Casado, er óvænt orðaður við félagaskipti til Sádi-Arabíu í spænska miðlinum AS.

Casado, sem er 22 ára, á erfitt með að fá mínútur á sterkri miðju Börsunga. Er hann sagður opinn fyrir nýrri áskorun. Kemur stutt dvöl í Sádí til greina, en þar gæti hann þykkt veskið sitt verulega.

Casado kom upp í gegnum frægt unglingastarf Barcelona á sínum tíma. Hann hefur spilað 24 leiki í öllum keppnum á þessari leiktíð .

Þessi varnarsinnaði miðjumaður er samningsbundinn í Katalóníu til 2028.

