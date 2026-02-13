Langskotið og dauðafærið – Svimandi hár stuðull á bikarhelgi

Langskotið og dauðafærið er liður sem er í hverjum þætti af Íþróttavikunni hér á 433.is.
Er hann unnin í samstarfi við Lengjuna, dyggan samstarfsaðila Íþróttavikunnar.
Hér að neðan má sjá langskot og dauðafæri þessarar viku.
Dauðafærið
Burton – West Ham: 2 (1,33)
Burnley – Mansfield: 1 (1,38)
Liverpool – Brighton: 1 (1,49)
Heildarstuðull: 2,73
Langskotið
Grimsby – Wolves: 2 (1,44)
Oxford – Sunderland: 2 (1,70)
Aston Villa – Newcastle: 2 (2,91)
Birmingham – Leeds: 1 (3,03)
Southampton – Leicester: 2 (3,95)
Heildarstuðull: 85,26