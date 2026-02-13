Gekk úr viðtali þegar hann var spurður um Tottenham starfið

Robbie Keane gaf skýrt svar þegar hann var spurður út í möguleikann á að yfirgefa Ferencváros til að taka við Tottenham, sem er nú án knattspyrnustjóra. Hann átti góða tíð sem leikmaður Tottenham.
Keane, sem er 45 ára og goðsögn hjá Spurs, hefur verið nefndur sem einn mögulegur arftaki Thomas Frank sem var nýverið rekinn. Írinn skrifaði þó nýlega undir nýjan samning við ungverska félagið Ferencváros, þar sem hann hefur náð góðum árangri. Liðið er á toppi deildarinnar og hefur einnig komist í útsláttarkeppni Evrópudeildarinnar.
Eftir 4-0 sigur Ferencváros á Aqvital FC Csákvár var Keane spurður hvort hann ætti von á símtali frá Tottenham. Hann svaraði stuttlega: „Ég get ekki gert neitt við getgátur,“ og gekk svo í burtu.
Óljóst er hver tekur við Tottenham til lengri tíma, en enskir miðlar telja líklegra að félagið ráði bráðabirgðastjóra fyrst um sinn frekar en að ganga strax frá varanlegri ráðningu.
Framtíð Keane virðist því að minnsta kosti í bili vera í Ungverjalandi, þrátt fyrir orðróm um endurkomu til Lundúna.