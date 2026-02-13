Carrick bestur í janúar á sínum fyrsta mánuði í starfi

Michael Carrick hefur verið valinn knattspyrnustjóri mánaðarins í ensku úrvalsdeildinni fyrir janúar eftir frábæra byrjun sem bráðabirgðastjóri Manchester United.
Verðlaunin koma í hans fyrsta mánuði í starfi hjá félaginu, en Carrick tók við liðinu eftir stjóraskipti og hefur náð að snúa genginu við á skömmum tíma. Undir hans stjórn hefur United náð góðum úrslitum í deildinni og klifrað upp töfluna.
Carrick, sem er fyrrum leikmaður Manchester United og vel þekktur hjá stuðningsmönnum félagsins, hefur fengið lof fyrir rólega nálgun, skýrar áherslur í leikskipulagi og góða tengingu við leikmannahópinn.
Að hljóta stjóra mánaðarins svona snemma í þjálfaraferlinum hjá United styrkir stöðu hans og hefur aukið umræðu um hvort hann gæti komið til greina í starfið til lengri tíma.
Stuðningsmenn United hafa tekið vel í breytingarnar og margir eru bjartsýnir á framhaldið.