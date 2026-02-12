Manchester United sendir frá sér yfirlýsingu

Manchester United hefur sent frá sér yfirlýsingu í kjölfar ummæla meðeigandans Sir Jim Ratcliffe um innflytjendamál og fleira.
Ratcliffe baðst afsökunar eftir að hafa sagt að Bretland hefði verið nýlenduvætt af innflytjendum og að fjöldi fólks á bótum væri þungur baggi á samfélaginu.
„Manchester United er stolt af því að vera félag inngildingar. Fjölbreyttur hópur leikmanna, starfsfólks og stuðningsmanna endurspeglar sögu og arfleifð Manchester, borgar sem allir geta kallað heimili sitt,“ segir meðal annars í yfirlýsingu United, hvar ekki er þó minnst á Ratcliffe með beinum hætti.
Félagið ítrekar skuldbindingu sína við jafnrétti og fjölbreytileika og bendir á þátttöku í verkefnum gegn kynþáttafordómum, hatursorðræðu og mismunun.