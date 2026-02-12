fbpx
Fimmtudagur 12.febrúar 2026

Henda Darwin og Mari út úr hóp – Geta ekki spilað í deildinni í Sádí Arabíu

90 Mínútur

Horfðu á nýjan þátt af Íþróttavikunni – Helgi Jean og Hjálmar Örn í góðum gír

433
433Sport

ICE mun spila stórt hlutverk á HM í sumar – Eiga að tryggja öryggi allra gesta

Hörður Snævar Jónsson
Fimmtudaginn 12. febrúar 2026 12:00

Mynd/Getty

U.S. Immigration and Customs Enforcement (ICE), bandaríska innflytjendaeftirlitið, mun gegna lykilhlutverki í öryggisaðgerðum í kringum HM í knattspyrnu 2026 sem haldið verður í Bandaríkjunum, Kanada og Mexíkó í sumar, samkvæmt yfirlýsingu frá Todd Lyons, starfandi forstjóra ICE fyrir fulltrúadeild Bandaríkjaþings.

Lyons sagði að ICE og eining Homeland Security Investigations, væri mikilvægur hluti af heildaröryggiskerfi fyrir HM og að stofnunin myndi vinna að öryggi allra þátttakenda og gesta.

Aðkoman kemur þrátt fyrir mikla gagnrýni á ICE eftir tvö umdeild og banvæn skotárásarmál í Minneapolis, þar sem Renée Good og Alex Pretti voru skotin til bana af embættismönnum í janúar og hefur það vakið víðtæka reiði og mótmæli um allt land.

Því hefur fylgt óvissa um hvort aðgerðir ICE gætu haft áhrif á almennan aðstöðumun og öryggi á stærri íþróttaviðburðum, þar sem sumir hafa kallað eftir því að starfsemi þeirra verði stöðvuð í nágrenni leikvalla svo stuðningsmenn finni fyrir öryggi.

ICE hefur staðfest að aðgerðir þess verði hluti af öryggisstjórn HM, þrátt fyrir þrýsting og gagnrýni vegna átaka og lögregluaðgerða í Bandaríkjunum undanfarna mánuði.

