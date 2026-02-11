fbpx
Miðvikudagur 11.febrúar 2026

Munu þess vegna aðeins ráða mann til skamms tíma

Rándýrar breytingar í Manchester – Svona verða þær

Helgi Fannar Sigurðsson
Miðvikudaginn 11. febrúar 2026 11:30

Frá Etihad-leikvanginum í Manchester. Getty Images

Manchester City hefur kynnt fyrirhugaðar eytingar á Etihad-leikvanginum samhliða stækkun Norðurstúkunnar, sem mun auka sætafjölda hans um 7 þúsund og fer heildarsætafjöldi þar með yfir 60 þúsund. Verkefnið kostar um 300 milljónir punda.

Félagið greinir frá því að ný veitinga- og samkomusvæði verði opnuð sem eigi að bæta upplifun stuðningsmanna á leikdögum. Þar á meðal er Cross Bar, nútímalegur íþróttabar þar sem boðið verður upp á drykki, mat og bólstruð sæti.

Einnig verður opnað svæði sem kallast City Hall, rými með stórum skjám, sælkeragötumat og lifandi tónlist. Nýr risaskjár hefur þegar verið settur upp og nýtt safn og hótel eiga að opna síðar á árinu.

Viðbrögð stuðningsmanna hafa verið jákvæð.

Aldurinn virðist engin áhrif hafa – Vilja gefa honum samning

Chelsea glutraði forskotinu niður og vandræði Tottenham halda áfram – Sjáðu ótrúlegt klúður Palmer í blálokin

Annar landsliðsmaður dregur sig úr hópnum

Sádarnir gætu gert tilraun í sumar

Umdeildi sjónvarpsmaðurinn tjáir sig um áform sín – Yfirgaf eiginkonu sína til 36 ára til að vera með dóttur vinkonu sinnar

Klopp sagður til í að taka við ef þessi skilyrði eru uppfyllt

Kosningar í Katalóníu geta haft áhrif á framtíð Rashford

Telur að Besta deildin fái ekki svona góðan samning aftur – Vonar að ekki verði farið sömu leið og handboltinn

Frá Akranesi á Ísafjörð

Tjáir sig um skilnaðinn og segist þjást mikið – Ræðir opinskátt um meint framhjáhald

Svarar með yfirlýsingu eftir læti gærdagsins

Þarf að nota hjólastól og leggst reglulega inn á sjúkrahús vegna verkja

