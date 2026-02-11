Rándýrar breytingar í Manchester – Svona verða þær

Manchester City hefur kynnt fyrirhugaðar eytingar á Etihad-leikvanginum samhliða stækkun Norðurstúkunnar, sem mun auka sætafjölda hans um 7 þúsund og fer heildarsætafjöldi þar með yfir 60 þúsund. Verkefnið kostar um 300 milljónir punda.
Félagið greinir frá því að ný veitinga- og samkomusvæði verði opnuð sem eigi að bæta upplifun stuðningsmanna á leikdögum. Þar á meðal er Cross Bar, nútímalegur íþróttabar þar sem boðið verður upp á drykki, mat og bólstruð sæti.
Einnig verður opnað svæði sem kallast City Hall, rými með stórum skjám, sælkeragötumat og lifandi tónlist. Nýr risaskjár hefur þegar verið settur upp og nýtt safn og hótel eiga að opna síðar á árinu.
Viðbrögð stuðningsmanna hafa verið jákvæð.