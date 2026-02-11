Eftir brottreksturinn er Halldór sagður vera mættur í nýtt starf – Fór í klifurvegg í Garðabænum og sá hann að störfum

Halldór Árnason var rekinn úr starfi sem þjálfari Breiðabliks síðasta haust og hefur verið án starfs allt þar til núna ef marka má Kristján Óla Sigurðsson, sparkspeking.
Kristján Óli sagði frá því í Þungavigtinni í dag að Halldór væri byrjaður að starfa sem aðstoðarmaður í U19 ára landsliði karla.
Kristján sagðist hafa skellt sér í Garðabæinn á dögunum þar sem landsliðin æfa. „Ég fór í klifurvegginn þarna og sá glitta í hnakkann á Halldóri,“ sagði Kristján í þættinum.
Halldór var rekinn frá Breiðablik innan við ári frá því að hann hafði gert liðið að Íslandsmeisturum og að auki komið liðinu skömmu áður í riðlakeppni Sambandsdeildarinnar.
Talið er að Halldór hafi fengið tæpar 20 milljónir í starfslokagreiðslur hjá Breiðablik, hann hafði nýlega skrifað undir nýjan samning áður en honum var sagt upp.
Þórhallur Sigurgeirsson er þjálfari U19 ára landsliðsins en hann og Halldór störfuðu á árum áður saman í yngri flokkum Stjörnunnar.