Arne Slot heiðarlegur – Veit ekki hvort hann haldi starfinu ef þetta gerist

Miðvikudaginn 11. febrúar 2026

Miðvikudaginn 11. febrúar 2026 17:30

Arne Slot, knattspyrnustjóri Liverpool, segir að engar tryggingar séu fyrir því að hann haldi starfi sínu ef liðið tryggir sér ekki sæti í Meistaradeild Evrópu á næstu leiktíð. Hann vonast þó til að mat á starfi hans byggist ekki eingöngu á úrslitum.

Liverpool er undir pressu eftir tap á síðustu stundu gegn Manchester City um helgina sem gerði baráttuna um Meistaradeildarsæti erfiðari.

Fram undan er krefjandi leikur gegn Sunderland á útivelli.

Slot var spurður hvort Meistaradeildarsæti myndi ráða úrslitum um framtíð hans hjá félaginu. „Þetta er erfið spurning fyrir mig því ég ákveð ekki framtíð mína sjálfur,“ sagði hann.

„Það eina sem ég veit er að þetta hefur gerst áður nýlega og það hafði ekki áhrif á framtíð þess stjóra. En það tryggir auðvitað ekkert.“

Hollendingurinn vonast til að fleiri þættir verði skoðaðir. „Vonandi er líka horft til frammistöðu, framfara leikmanna og þeirra meiðsla sem hafa haft áhrif,“ segir Slot, sem leggur áherslu á að einbeita sér að því að klára tímabilið af krafti.

