Nágrannar gætu slegist um þann málglaða

Cristian Romero er orðaður við Real Madrid í spænska blaðinu Mundo Deportivo.
Romero er fyrirliði Tottenham og hefur hann hressilega gagnrýnt æðstu menn félagsins undanfarið.
Því er þar með velt upp hvort argentíski miðvörðurinn gæti verið á förum og horfir Real Madrid til hans miðað við þessar nýjustu fréttir.
Romero hefur áður verið orðaður við spænsku höfuðborgina, hins vegar til Atletico Madrid. Talið er að Atletico gæti reynt við hann í sumar einnig.
Romero hefur verið á mála hjá Tottenham síðan 2022 og er hann samningsbundinn til 2029.