Valdimar hefði fengið betri laun en afþakkaði samt

Valdimar Þór Ingimundarson hafnaði betri samningi hjá Kalmar í Svíþjóð til að vera áfram hjá Víkingi.
Frá þessu greinir Albert Brynjar Ingason í Dr. Football, en Valdimar hefur verið orðaður við Kalmar undanfarna daga.
Það verður þó ekkert af þeim skiptum þó svo að Kalmar, sem er nýliði í sænsku úrvalsdeildinni á komandi leiktíð, hafi verið til í að greiða Valdimari betri laun en hann er með í Víkinni.
Þetta verða að teljast ansi jákvæð tíðindi fyrir Íslandsmeistara Víkings, enda Valdimar einn allra besti leikmaður liðsins, sem og Bestu deildarinnar í heild sinni.