Stjörnuleikmenn United og Liverpool á blaði

Al-Nassr er sagt horfa til Bruno Fernandes og Mohamed Salah fyrir sumarið.
Kemur þetta í kjölfar fregna um að Cristiano Ronaldo sé ósættur og gæti farið. Þá vilja Sádarnir fá stjörnu í hans stað.
Það gæti orðið annað hvort Mohamed Salah hjá Liverpool eða Bruno Fernandes hjá Manchester United.
Salah hefur verið sterklega orðaður við Sádí undanfarin ár og hafnaði Liverpool risatilboði þaðan 2023. Lýsti hann ósætti með stöðu sína hjá Liverpool fyrir áramót og gæti farið í sumar.
Fernandes er sagður hafa hafnað því að fara til Sádí síðasta sumar, en er áfram reglulega orðaður þangað.