Samsæriskenning frá stuðningsmönnum Arsenal eftir þessi ummæli Neville á Anfield í gær

Ummæli Gary Neville í lýsingu Sky Sports á leik Liverpool og Manchester City hafa vakið umræður á samfélagsmiðlum eftir dramatískan 2-1 sigur City á Anfield.
Neville lýsti leiknum ásamt Peter Drury á sunnudag. Leikurinn tók mikinn kipp í uppbótartíma seinni hálfleiks þegar Erling Haaland skoraði sigurmark City úr vítaspyrnu. Skömmu síðar, á 113. mínútu, fékk Dominik Szoboszlai rautt spjald.
Óvissa ríkti um hversu mikill tími væri eftir vegna tafa í leiknum. Þá sagði Neville í útsendingu að um 15 sekúndur væru eftir. Hann leiðrétti sig svo og útskýrði að hann hefði ekki fengið upplýsingar beint, heldur heyrt samskipti dómarans og VAR. Frá árinu 2024 hefur verið vitað að sjónvarpsstöðvar geta heyrt slík samskipti.
Sumir stuðningsmenn Arsenal á samfélagsmiðlum tóku þessu illa og héldu fram samsæriskenningum um að titilbaráttan væri ákveðin fyrirfram. Aðrir bentu hins vegar á að þetta væri þekkt fyrirkomulag og ekkert óeðlilegt.
Einn starfsmanna útsendingarinnar staðfesti einnig opinberlega að lýsendur heyri samskipti VAR. Umræðan sýnir hversu heitar tilfinningar geta orðið í titilbaráttu en flestir virðast sammála um að hér hafi ekki verið um neitt óeðlilegt að ræða.