Telur leikmenn Arsenal ekki treysta Gyokeres

Paul Merson, fyrrverandi leikmaður Arsenal og sparkspekingur hjá Sky Sports, ræddi stöðu Viktors Gyökeres hjá Arsenal í þættinum Premier League Friday og telur að sjálfstraust sænska framherjans sé ekki upp á sitt besta.
Merson segir að liðsfélagar Gyökeres treysti honum ekki nægilega mikið með boltann. Hann fylgist vel með Arsenal og telur að Gyökeres bjóði sig oft fram, en fái boltann sjaldan.
Að hans mati hafi besti leikur hans verið gegn Leeds nýlega, þar sem hann hélt boltanum vel og komst í færi, þó hann hafi dregið of lengi að skjóta. Annars nefnir hann útileik gegn Burnley sem jákvætt dæmi, en bendir á að þau lið séu neðarlega í deildinni.
Merson hrósaði hlaupum Gyökeres inn í svæði og sagði stundum einfaldlega þurfa að senda boltann fram, þar sem hann gæti unnið innkast og byggt upp sjálfstraust.
Hann nefndi jafnframt að framherjinn hafi aðeins snert boltann einu sinni á fyrstu 25 mínútunum gegn Chelsea, sem sýni að hann sé of lítið inni í spilinu. Þá líkti hann stöðunni að hluta við tíma Romelu Lukaku hjá Chelsea.