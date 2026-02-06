Segir tímabilið skipta minna máli vegna andláts Jota

Fyrrum markvörður Liverpool, Caoimhin Kelleher, segir að andlát Diogo Jota hafi haft slík áhrif á félagið að frammistaða og úrslit á vellinum skipti einfaldlega minna máli á þessu tímabili.
Portúgalinn lést í bílslysi síðasta sumar, aðeins 28 ára að aldri. Jota lék 182 leiki fyrir Liverpool og skoraði 65 mörk, auk þess að vinna enska bikarinn og deildabikarinn árið 2022 og ensku úrvalsdeildina á síðasta tímabili. Liverpool situr nú í sjötta sæti deildarinnar, langt frá toppnum.
„Þetta snýst miklu meira um fólkið og andlega líðan þeirra en fótboltann sjálfan. Fólk býst við því að leikmenn haldi bara áfram, en þannig virkar þetta ekki,“ segir Kelleher.
„Mér finnst skrítið þegar fólk gagnrýnir frammistöðu Liverpool. Að mínu mati skiptir þetta tímabil varla máli frá fótboltalegu sjónarhorni.“
Kelleher, sem yfirgaf Liverpool síðasta sumar og gekk til liðs við Brentford, viðurkenndi að það hefði verið ögn auðveldara að takast á við sorgina þar sem hann væri ekki lengur á Anfield.
„Þetta er gríðarlega erfitt fyrir þá sem eru enn þar á hverjum degi,“ segir hann.