Mættu með „blackface“ til að fagna Heimsmeistaranum – Ekki talið kynþáttaníð í Tyrklandi

Tveir stuðningsmenn Fenerbahce hafa vakið mikla athygli og umdeild viðbrögð eftir að hafa mætt á flugvöllinn til að taka á móti nýjum leikmanni félagsins, N’Golo Kanté, með andlit sín máluð svört.
Þúsundir stuðningsmanna fögnuðu komu franska miðjumannsins á Sabiha Gokcen-alþjóðaflugvellinum í Istanbúl fyrr í vikunni þegar hann kom til að ganga frá félagaskiptum sínum til tyrkneska stórliðsins.
Myndir og myndskeið frá móttökunum sýndu tvo stuðningsmenn með svokallað „blackface“, en annar þeirra var jafnframt með nafn Kanté skrifað á ennið. Einn þeirra bar einnig trefil í gulum og bláum litum félagsins.
Slík framkoma er víða talin hafa kynþáttafordóma í för með sér, þó sumir haldi því fram að í Tyrklandi sé þetta stundum gert sem aðdáunarvottur.
Kanté, sem er 34 ára, kemur til Fenerbahce frá Al-Ittihad í Sádi-Arabíu. Hann gekk til liðs við það félag árið 2023 eftir að hafa yfirgefið Chelsea og á að hafa verið með afar há laun þar. Kanté er heimsmeistari með Frakklandi og hefur unnið ensku úrvalsdeildina tvisvar.