Fimmtudagur 05.febrúar 2026

Þurfa ekki að borga krónu ef allt fer á versta veg

Þessi er líklegastur til að taka við Andra Lucasi og félögum

Hörður Snævar Jónsson
Fimmtudaginn 5. febrúar 2026 07:00

Albert Guðmundsson og Andri Lucas Gudjohnsen. Mynd DV/KSJ

Leam Richardson er sagður einn helsti kandídatinn til að taka við sem knattspyrnustjóri Blackburn Rovers.

Hinn 46 ára gamli Richardson hefur vakið athygli fyrir störf sín hjá Reading, þar sem hann hefur náð að koma stöðugleika á liðið frá því hann tók við í október. Reading hefur aðeins tapað fjórum leikjum undir hans stjórn.

Richardson hóf leikmannaferil sinn hjá Blackburn og þekkir því vel til félagsins. Andri Lucas Guðjohnsen er framherji félagsins.

Hann hefur einnig stýrt Accrington Stanley og Wigan Athletic, en með Wigan tryggði hann liðinu sæti í ensku B-deildinni tímabilið 2021-22.

Samkvæmt enskum blöðum þyrfti Blackburn að greiða um 400 þúsund pund í bætur til Reading ef félagið hyggst ráða Richardson. Blackburn rak Valérien Ismaël á þriðjudag eftir átta deildarleiki í röð án sigurs sem skildu liðið eftir í fallsæti í B-deildinni.

Kári Sigfússon heim í Árbæinn

