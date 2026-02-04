Gera stólpagrín að nýja manninum eftir þetta atvik í London í gær – Myndband

Liam Rosenior, nýr knattspyrnustjóri Chelsea, átti vandræðalegt augnablik í 1-0 tapi liðsins gegn Arsenal í seinni leik liðanna í undanúrslitum deildabikarsins á Emirates-leikvanginum í gær.
Arsenal tryggði sér sæti í úrslitum með 4-2 sigri samanlagt, en Kai Havertz skoraði eina markið í gær í uppbótartíma. Chelsea ógnaði forystu Arsenal í einvíginu ekki mikið.
Boltinn skaust út af vellinum og að boðvangi stjóranna á einum tímapunkti. Þar gerði Rosenior, sem er fyrrum leikmaður í ensku úrvalsdeildinni, tilraun til að taka á móti boltanum en fyrsta snerting hans var agaleg.
Netverjar hafa gert stólpagrín að þessu, en atvikið er hér að neðan.
The New Chelsea Coach Liam Was A Very Good Footballer
