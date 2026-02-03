Draumaliðið – Leikmenn sem eru án félags og geta skrifað undir strax

Þótt félagaskiptaglugginn sé lokaður eru enn ýmis þekkt nöfn laus á frjálsri sölu. Raheem Sterling er stærsta nafnið sem er án félags eftir að hann og Chelsea komust að gagnkvæmu samkomulagi um að slíta samningi hans. Kantmaðurinn hefur verið orðaður við Fulham, West Ham og Napoli.
Sterling er þó ekki eini enski landsliðsmaðurinn á lausu. Jesse Lingard yfirgaf kóreska félagið FC Seoul í desember og hefur verið orðaður við félagaskipti á Ítalíu. Þá er Dele Alli enn samningslaus eftir að hann fór frá Como á síðasta ári.
Á lokadegi gluggans var einnig rætt um að Alex Oxlade-Chamberlain gæti snúið aftur til Arsenal. Miðjumaðurinn hefur æft með U21 árs liði félagsins og útilokar stjórinn Mikel Arteta ekkert. „Við skoðum alla möguleika,“ sagði Arteta.
Ljóst er að nokkur reynslumikil nöfn gætu enn bæst í hópa félaga þrátt fyrir að glugginn sé lokaður. Fyrir félög sem þurfa styrkingu án kaupverðs getur frjáls markaðurinn reynst gullnáma.
Sergio Ramos og Kurt Zouma eru lausir fyrir félög sem vantar miðvörð.