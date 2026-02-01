Stalst til að kíkja á æfingu hjá Óskari og rak upp stór augu þegar hann sá þetta

Þorkell Gunnar Sigurbjörnsson og Jóhann Páll Ástvaldsson voru gestir Helga Fannars Sigurðssonar í Íþróttavikunni.
Jóhann er mikill stuðningsmaður KR og er spenntur fyrir komandi sumri.
„Ég læðupúkast mjög oft og kíki á æfingar hjá Óskari (Hrafni) þegar ég er að labba með guttann, sjá hann drilla,“ sagði Jóhann léttur.
Jóhann hlakkar sérstaklega til að fylgjast með Sigurði Breka Kárasyni, sem varð yngsti leikmaðurinn í sögunni til að byrja leik í efstu deild á síðustu leiktíð.
„Sigurður, sem sló metið hans Eiðs í fyrra, ég hef ekki séð svona tímasetningar og touch hjá ungum leikmanni lengi. Ég er spenntur að sjá hvort hann spili meira.“
