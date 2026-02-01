fbpx
Sunnudagur 01.febrúar 2026

Enski boltinn

Wolves fær öflugan liðsstyrk

90 Mínútur

Horfðu á nýjan þátt af Íþróttavikunni: Ísland í undanúrslitum og augu heimsins eru á Framaranum unga

433
433Sport

Stalst til að kíkja á æfingu hjá Óskari og rak upp stór augu þegar hann sá þetta

433
Sunnudaginn 1. febrúar 2026 07:00

Mynd: DV/KSJ

Þorkell Gunnar Sigurbjörnsson og Jóhann Páll Ástvaldsson voru gestir Helga Fannars Sigurðssonar í Íþróttavikunni.

Jóhann er mikill stuðningsmaður KR og er spenntur fyrir komandi sumri.

„Ég læðupúkast mjög oft og kíki á æfingar hjá Óskari (Hrafni) þegar ég er að labba með guttann, sjá hann drilla,“ sagði Jóhann léttur.

Jóhann hlakkar sérstaklega til að fylgjast með Sigurði Breka Kárasyni, sem varð yngsti leikmaðurinn í sögunni til að byrja leik í efstu deild á síðustu leiktíð.

„Sigurður, sem sló metið hans Eiðs í fyrra, ég hef ekki séð svona tímasetningar og touch hjá ungum leikmanni lengi. Ég er spenntur að sjá hvort hann spili meira.“

Þátturinn er í spilaranum.

