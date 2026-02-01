Staðfesta kaupin á Willum frá Englandi

Willum Þór Willumsson hefur skrifað unir hjá NEC Nijmegen, hann gengur til liðs við félagið frá Birmingham City. Samningur Willum gildir til sumarsins 2028 og inniheldur möguleika á eins árs framlengingu.
Willum, sem er 27 ára og fastamaður í íslenska landsliðinu, þekkir vel til í hollensku úrvalsdeildinni. Á árunum 2022 til 2024 lék hann 58 leiki fyrir Go Ahead Eagles og skoraði í þeim 15 mörk.
Frammistaða hans þar vakti athygli og skilaði honum síðar til Birmingham þar sem hann hefur spilað 41 leik í ensku B-deildinni síðasta eitt og hálft ár.
Carlos Aalbers, yfirmaður knattspyrnumála hjá NEC, sagðist ánægður með kaupin. Hann sagði Willum færa nýja vídd inn á miðjuna, þekkja deildina og geta aðlagast hratt.
Fyrir Willum er þetta tækifæri til að snúa aftur í umhverfi sem hann þekkir vel og þar sem hann hefur áður náð góðum árangri. NEC bindur vonir við að hann styrki liðið í baráttunni í hollensku deildinni á komandi tímabili.