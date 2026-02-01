Þorkell Gunnar Sigurbjörnsson og Jóhann Páll Ástvaldsson voru gestir Helga Fannars Sigurðssonar í Íþróttavikunni.
Jóhann er mikill stuðningsmaður KR, sem átti skelfilegt síðasta tímabil í Bestu deild karla og var í fallhættu fram í lokaumferð.
„Ég held að þráðurinn sé ekkert endalaus hjá Óskari (Hrafni þjálfara),“ sagði Jóhann, sem telur einnig að Óskar muni ekki halda áfram sjálfur ef mjög illa gengur aftur í sumar.
„Hann er líka bara prinsippmaður og þannig týpa að hann gæti bara gert eitthvað sjálfur.
En við erum brattir og til í nýtt tímabil. Það vaknaði KR-hjarta hjá mörgum í fyrra af því við vorum að falla.“
