Fyrrum leikmaður City og Liverpool tekur við liði í vandræðum

Fyrrum leikmaður Liverpool og Manchester City, Albert Riera, hefur verið ráðinn nýr þjálfari Eintracht Frankfurt aðeins fáeinum dögum eftir tap liðsins gegn Tottenham í lokaumferð deildarkeppni Meistaradeildarinnar á miðvikudag.
Þýska félagið hefur átt erfitt uppdráttar á tímabilinu og ákvað að láta fyrri þjálfara sinn, Dino Toppmöller, taka pokann sinn fyrr í mánuðinum, en Dennis Schmitt stýrði liðinu tímabundið í kjölfarið.
Riera, sem er 43 ára, kemur til félagsins frá slóvenska liðinu Celje þar sem hann hefur vakið athygli fyrir árangur sinn.
Frankfurt þarf að greiða um 1,12 milljónir punda til að leysa hann undan samningi, en félagið situr á toppi slóvensku deildarinnar.
Íþróttastjórinn Markus Krösche sagði félagið hafa leitað að þjálfara sem stæði fyrir nútímalegum, kraftmiklum og sókndjörfum fótbolta. Hann telur að reynsla Riera og skýr leikstíll muni hjálpa liðinu að snúa gengi sínu við á komandi mánuðum.