Forráðamenn United telja sig ekki hafa efni á Cole Palmer

Manchester United mun ekki reyna að kaupa miðjumanninn Cole Palmer frá Chelsea í sumar, samkvæmt heimildum Mirror. Forráðamenn United eru sagðir vita að hinn 23 ára gamli landsliðsmaður Englands sé einfaldlega of dýr kostur fyrir félagið á þessum tímapunkti.
Palmer hefur verið einn af lykilleikmönnum Chelsea undanfarin misseri og frammistaða hans hefur aukið markaðsverð hans verulega. Því telja stjórnendur United að möguleg kaup á honum falli ekki að fjárhagsáætlunum félagsins fyrir sumarið.
Manchester United er þess í stað talið ætla að einbeita sér að öðrum markmiðum á leikmannamarkaðnum, þar sem forgangsröðun verður lögð á að styrkja ákveðnar stöður án þess að fara yfir fjárhagsleg mörk.
Palmer hefur vakið athygli fyrir skapandi leik og markaskorun, og þykir ljóst að Chelsea muni ekki láta hann fara nema gegn mjög háu tilboði.
Þar með virðist möguleiki á félagaskiptum til Old Trafford úr sögunni að minnsta kosti í bili.