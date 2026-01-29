Vilja bæði framherja Tottenham og United á næstu dögum

Juventus hefur aukið viðleitni sína til að tryggja sér franska sóknarmanninn Randal Kolo Muani, sem er á láni hjá Tottenham Hotspur frá Paris Saint-Germain.
Samkvæmt Daily Mail vill Juventus ganga frá samningi við hinn 27 ára gamla framherja, sem hefur ekki fest sig í sessi hjá Tottenham.
Ef Kolo Muani yfirgefur Spurs er talið að Lundúnaliðið muni horfa til Jean-Philippe Mateta frá Crystal Palace sem mögulegs arftaka. Mateta, sem er 28 ára gamall, hefur verið í lykilhlutverki hjá Palace og vakið áhuga erlendra félaga.
Samkvæmt Gazzetta dello Sport er Joshua Zirkzee einnig á lista Juventus. Manchester United er nú sagður opinn fyrir því að lána hinn 24 ára gamla Hollending, sem gæti gert félagaskipti til Ítalíu raunhæfan kost á næstu dögum.
Juventus virðist því vera með fleiri en einn sóknarmann í sigtinu þar sem félagið reynir að styrkja fremstu línuna fyrir framhaldið.