Sagðist líða illa við kvöldverðarborðið – Skömmu síðar var hann látinn

Fyrrverandi knattspyrnumaðurinn og markvarðaþjálfarinn Diego Ruspantini lést skyndilega í svefni aðeins 46 ára að aldri.
Hann hafði borðað kvöldverð með eiginkonu sinni og tveimur börnum á sunnudagskvöldið áður en hann lagðist til hvílu og sagðist líða illa. Síðar um kvöldið fann eiginkona hans hann meðvitundarlausan og var hann látinn þegar bráðaliðar komu á staðinn.
Dánarorsök er sögð vera af náttúrulegum orsökum, af völdum skyndilegra veikinda, en ítölsk yfirvöld hafa fyrirskipað frekari rannsóknir og hefur útför því verið frestað.
Ruspantini, sem var jafnan kallaður „Ruspa“, var vel þekktur í áhugamannafótbolta á Marche-svæðinu á Ítalíu. Hann hóf feril sinn með Porto Recanati og lék sem markvörður í neðri deildum ítalska deildakerfisins, þar á meðal í Serie D. Athygli vakti að hann skoraði eitt mark á ferlinum þrátt fyrir að vera markvörður.
Eftir að hann lagði skóna á hilluna starfaði hann sem markvarðaþjálfari og rak eigið markvarðanámskeið. Honum var lýst sem hlýjum og jákvæðum manni, sem hafði mikil áhrif á samfélagið í kringum sig.