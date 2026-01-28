fbpx
Miðvikudagur 28.janúar 2026

DV - Frjáls og óháður miðill

Enski boltinn

Sjáðu markið: Markvörðurinn skaut Mourinho og hans mönnum áfram – Frækinn sigur á Real Madrid

90 Mínútur

Horfðu á nýjan þátt af Íþróttavikunni: Gummi Tóta gerir upp viðburðaríkan atvinnumannaferil og ræðir komandi tíma uppi á Skaga

433
433Sport

Svona endaði allt í Meistaradeildinni: Mourinho skákaði Real og fór áfram – Viktor Bjarki skoraði gegn Barca – Þessi lið fara áfram

Hörður Snævar Jónsson
Miðvikudaginn 28. janúar 2026 22:06

Getty Images

Lesa nánar

Það var líf og fjör í Meistaradeild Evrópu í kvöld þar sem 16 leikir fóru fram. Formlegri riðlakeppni er lokið.

Mesta dramatíkin var í leik Benfica og Real Madrid en á 98. mínútu skoraði markvörðurinn, Trubin og tryggðði liðinu 4-2 sigur. Með sigrinum skaust Benfica upp í 24 sæti og tryggði sér sæti í umspili um miða í 16 liða úrslit.

Allir aðrir leikir vor búnir og Benfica fór þar upp fyrir Marseille.

Napoli er úr leik eftir tap gegn Chelsea á heimavelli, meistararnir frá Ítalíu voru ekki eitt af 24 efstu liðunum í ár.

Liverpool fór hamförum gegn Qarabag og vann 6-0 sigur, Mo Salah, Hugo Ekiteke, Federico Chiesa, og Florian Wirtz skoraði eitt og Alexis Mac Allister setti tvö.

Viktor Bjarki Daðason skoraði eitt mark í tapi FCK gegn Barcelona. Viktor er 17 ára og er yngsti leikmaðurinn til að skora gegn Barcelona á Nou Camp í Meistaradeildinni. FCK komst yfir með marki Viktors en reið ekki feitum hesti og missti það niður í síðari hálfleik. FCK er úr leik.

Fimm ensk lið eru á meðal efstu átta liða sem fara beint í sextán liða úrslit, Tottenham vann Frankfurt í kvöld og er þar, Manchester City vann sigur á Galatasaray og er þar og sömuleiðis Arsenal sem vann Kairat Almaty 3-1. Þar skoruðu Viktor Gyokeres, Kai Havertz og Gabriel Martienlli í 3-1 sigri.

Newcastle gerði 1-1 jafntefli gegn PSG en bæði lið enda utan efstu átta liða og fara í umspil. PSG vann Meistaradeildina síðasta vor.

Arsenal vann alla átta leikina í deildinni.

Norska liðið Bodo/Glimt vann ótrúlegan 1-2 sigur á Atletico Madrid og kemst í umspil um sæti í 16 liða úrslitum.

Hér að neðan eru liðin sem fara áfram:

Staðfest í 16 liða úrslit:
Arsenal
FC Bayern
Liverpool
Tottenham
Barcelona
Chelsea
Sporting
Manchester City

Fara í umspil:
Real Madrid
Inter
PSG
Newcastle
Juventus
Atletico Madrid
Atalanta
Bayer Leverkusen
Dortmund
Olympiacos
Club Brugge
Galatasaray
AS Monaco
Qarabag
Bodo Glimt
Benfica

Úr leik:
Marseille
PAFOS
Union St.
PSV
Athletic
Napoli
FCK
Ajax
Frankfurt
Slavia Prag
Villarreal
Kairat Almaty

