fbpx
Miðvikudagur 28.janúar 2026

DV - Frjáls og óháður miðill

Enski boltinn

Arsenal sagt skoða það alvarlega að skipta Gyokeres út í sumar – Sagðir skoða landsliðsmann Argentínu

90 Mínútur

Horfðu á nýjan þátt af Íþróttavikunni: Gummi Tóta gerir upp viðburðaríkan atvinnumannaferil og ræðir komandi tíma uppi á Skaga

433
433Sport

Sterling riftir við Chelsea og fær væna summu í sinn vasa

Hörður Snævar Jónsson
Miðvikudaginn 28. janúar 2026 17:38

Raheem Sterling.

Ekki missa af Helstu tíðindum dagsins í pósthólfið þitt

Lesa nánar

Raheem Sterling hefur yfirgefið Chelsea eftir að félagið og leikmaðurinn komust að gagnkvæmu samkomulagi um að rifta samningi hans.

Ljóst er að Chelsea þarf að greiða Sterling væna summu.

Enska landsliðsmaðurinn, sem á að baki 82 landsleiki, hefur verið frystur út úr leikmannahópi Chelsea allt tímabilið og hefur ekki leikið keppnisleik fyrir félagið síðan í maí 2024, eða í 619 daga.

Sterling, sem er 31 árs, er nú samningslaus og getur gengið til liðs við nýtt félag án kaupverðs, þó að ekki hafi verið greint frá nánari skilmálum uppgjörs við Chelsea.

Chelsea staðfesti brottför hans í yfirlýsingu þar sem sagði meðal annars: „Raheem Sterling hefur í dag yfirgefið Chelsea FC eftir gagnkvæmt samkomulag. Þar með lýkur þriggja og hálfs árs veru hans hjá félaginu, en hann kom til okkar sumarið 2022 frá Manchester City. Við þökkum Raheem fyrir framlag hans og óskum honum alls hins besta á næsta kafla ferilsins.“

Samningur Sterlings, sem nam um 325 þúsund pundum á viku, átti að renna út sumarið 2027. Fulham, Napoli og West Ham hafa sýnt honum áhuga í þessum mánuði, en hann hefur æft fjarri aðalliði Chelsea á Cobham-æfingasvæðinu.

Bayern München sýndi einnig áhuga síðasta sumar, án þess að formlegar viðræður færi af stað. Ljóst er þó að ekkert nýtt félag mun jafna þau laun sem Sterling hafði hjá Chelsea.

Athugasemdir eru á ábyrgð þeirra sem þær skrá. DV áskilur sér þó rétt til að eyða ummælum sem metin verða sem ærumeiðandi eða ósæmileg. Smelltu hér til að tilkynna óviðeigandi athugasemdir.

Fleiri fréttir

433Sport
Rétt í þessu
Sterling riftir við Chelsea og fær væna summu í sinn vasa
433Sport
Fyrir 30 mínútum
Arsenal sagt skoða það alvarlega að skipta Gyokeres út í sumar – Sagðir skoða landsliðsmann Argentínu
433Sport
Fyrir 1 klukkutíma
Ná sáttum og skólinn axlar ábyrgð á sjálfsvígi stúlkunnar
433Sport
Fyrir 2 klukkutímum
City fær góða summu fyrir norska leikmanninn sem er á leið til London
433Sport
Fyrir 3 klukkutímum
KSÍ birtir leikjaniðurröðun þriggja deilda – Svona er dagskráin
433Sport
Fyrir 3 klukkutímum
Ward-Prowse í læknisskoðun
433Sport
Fyrir 4 klukkutímum
Brooklyn Beckham birtir fyrstu færsluna eftir að hann hóf stríð við fjölskyldu sína opinberlega – Hefur nú lokað fyrir athugasemdir
433Sport
Fyrir 4 klukkutímum
Hefur ekki rætt við United

Mest lesið

Mikil reiði í Hafnarfirði eftir tíðindi gærdagsins og leikmenn sagðir í áfalli – „Skammast mín“
Þorvaldur ómyrkur í máli: „Ég og Ármann höfum verið útilokaðir frá þessum fundum núna undanfarin tvö ár“
Sextugir menn í vanda eftir að leitað var í Peugeot-bíl þeirra
Harmleikurinn í Sviss: Eigendur barsins sem fuðraði upp og kostaði 40 manns lífið kenna ungri þjónustustúlku um
Nýjasta höggið í stríði Beckham-fjölskyldunnar kemur úr óvæntri átt – Sjáðu hvað þeir birtu til bróður síns

Nýlegt

Sorpa sker upp herör gegn utanbæjarfólki – Innleiða bílnúmeralesara og hyggjast rukka grimmt
Galdrakarlinn í Oz – Ævintýrið lifnar við með stórfenglegum og skemmtilegum hætti
Systur sameinaðar í fyrsta sinn síðan faðirinn myrti móður þeirra fyrir 50 árum
Bubbi ósáttur við þáttaröð á RÚV – „Enginn talaði við mig“
Brooklyn Beckham birtir fyrstu færsluna eftir að hann hóf stríð við fjölskyldu sína opinberlega – Hefur nú lokað fyrir athugasemdir
Hefur ekki rætt við United
Skiptin að ganga í gegn fyrir rúma sex milljarða
Gera ekki athugasemd við vinnubrögð lögreglu vegna ólöglegrar aflífunar
Ákærður fyrir líkamsárás á son sinn
433Sport
Fyrir 5 klukkutímum
Fer frá KR til Eyja
433Sport
Fyrir 6 klukkutímum

Framtíð Sterling gæti ráðist á næstu sólarhringum – Munu hugsanlega borga hann út

Framtíð Sterling gæti ráðist á næstu sólarhringum – Munu hugsanlega borga hann út
433Sport
Fyrir 6 klukkutímum
Landsliðskonan skrifaði undir í Flórens
433Sport
Fyrir 7 klukkutímum
Hinn stæðilegi Traore söðlar um innan London
433Sport
Fyrir 7 klukkutímum

Ógeðfelld uppákoma fyrir kvöldið á Ítalíu – Tveir stungnir og annar birtir mynd

Ógeðfelld uppákoma fyrir kvöldið á Ítalíu – Tveir stungnir og annar birtir mynd
433Sport
Fyrir 8 klukkutímum

Alonso sér fyrir sér að umbylta leikmannahópi Liverpool taki hann við – Salah og Van Dijk yrðu seldir

Alonso sér fyrir sér að umbylta leikmannahópi Liverpool taki hann við – Salah og Van Dijk yrðu seldir
433Sport
Fyrir 8 klukkutímum
Mikil reiði í Hafnarfirði eftir tíðindi gærdagsins og leikmenn sagðir í áfalli – „Skammast mín“
433Sport
Fyrir 9 klukkutímum

Solskjær að störfum á Anfield

Solskjær að störfum á Anfield
433Sport
Fyrir 9 klukkutímum
Segir fréttirnar uppspuna frá rótum
433Sport
Fyrir 10 klukkutímum
Gefur í skyn að Alvarez gæti endað hjá Arsenal
433Sport
Fyrir 10 klukkutímum

Hjörvar varpar fram kenningu um umdeilt útspil Arnars um helgina – „Held að hann sé að reyna að henda þessu frá sér“

Hjörvar varpar fram kenningu um umdeilt útspil Arnars um helgina – „Held að hann sé að reyna að henda þessu frá sér“
433Sport
Fyrir 11 klukkutímum

Sækjast formlega eftir því að halda HM

Sækjast formlega eftir því að halda HM
433Sport
Fyrir 11 klukkutímum
Segir Jóhannes ekki á heimleið heldur söðli hann um innan Danmerkur
433Sport
Fyrir 12 klukkutímum
Ítalski risinn horfir til Bítlaborgarinnar
433Sport
Fyrir 21 klukkutímum

Hér mætir Ísland Spáni

Hér mætir Ísland Spáni
433Sport
Fyrir 21 klukkutímum
Fyrrum leikmaður Arsenal í áhugavert starf
433Sport
Fyrir 22 klukkutímum
Ofurtölvan stokkar spilin: Arsenal meistari þrátt fyrir tapið gegn United sem fer í Meistaradeildina – Vonbrigði Liverpool í vændum og algjörar hörmungar hjá Tottenham
433Sport
Fyrir 22 klukkutímum
Nýjasta höggið í stríði Beckham-fjölskyldunnar kemur úr óvæntri átt – Sjáðu hvað þeir birtu til bróður síns
433Sport
Fyrir 23 klukkutímum

Fullyrt að þetta sé upphæðin sem fari í Hafnarfjörðinn eftir söluna á Sigurði

Fullyrt að þetta sé upphæðin sem fari í Hafnarfjörðinn eftir söluna á Sigurði
433Sport
Fyrir 23 klukkutímum

Forseti Barcelona steinhissa

Forseti Barcelona steinhissa
433Sport
Í gær
Grípa til örþrifaráða til að halda honum frá Liverpool og fleiri stórliðum
433Sport
Í gær

Georgina vekur athygli – Aftur heimsótti hún Hvíta húsið en nú fór Ronaldo ekki með

Georgina vekur athygli – Aftur heimsótti hún Hvíta húsið en nú fór Ronaldo ekki með
433Sport
Í gær
Óveður truflar enska boltann
433Sport
Í gær
Sjö stuðningsmenn stórliðs látnir eftir hörmulegt rútuslys
433Sport
Í gær

Bruno ætlar ekki að taka ákvörðun um framtíð sína strax

Bruno ætlar ekki að taka ákvörðun um framtíð sína strax
433Sport
Í gær

Juventus skoðar þrjá sóknarmenn í enska boltanum

Juventus skoðar þrjá sóknarmenn í enska boltanum
433Sport
Í gær
Endurkoma á Villa Park í kortunum
433Sport
Í gær
Mögulegt byrjunarlið United ef Cole Palmer kæmi næsta sumar