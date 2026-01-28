Setti furðulegt húðflúr á rassinn sinn – Eiginmaðurinn glaður í hvert skipti sem hún fer úr að neðan

Eiginkona knattspyrnumannsins Davie Selke vakti mikla athygli á samfélagsmiðlum þegar hún greindi frá heldur óhefðbundinni hyllingu til eiginmanns síns.
Þegar Selke gekk til liðs við Köln frá Hertha Berlín sýndi hann stoltur nýju treyjuna sína með númerinu 27 og þá ákvað eiginkona hans, Evelyn, að sýna sitt eigið „minnismerki“ í tilefni félagaskiptanna.
Á Instagram birti Evelyn mynd þar sem hún sýndi húðflúr af tölunni 27, sem hún er með á rasskinninni. Hún kippti hliðar böndunum á bikiníinu til að sýna flúrið og skrifaði í léttum tón. „Núna 27-ið á rassinum loksins sens aftur.“
Selke hafði áður spilað með treyjunúmerið 27 hjá Werder Bremen, RB Leipzig og Hertha Berlín, og hafði númerið ákveðna merkingu á ferli hans. Parið hefur verið saman í yfir níu ár og kynntist þegar Selke lék með varaliði Werder Bremen.
Treyjunúmerið tengdist einnig árangri hans á vellinum, en hann skoraði 11 mörk í Bundesligunni á einu tímabili og hélt áfram markaskorun sinni síðar hjá Hamburger SV. Á tímabilinu 2024/25 skoraði Selke 22 mörk í 31 leik í þýsku úrvalsdeildinni, þar sem Evelyn studdi hann dyggilega af áhorfendapöllunum.
Samningur Selke rann út síðasta sumar og hann gekk þá til liðs við tyrkneska félagið İstanbul Başakşehir. Þar hefur hann ekki náð fullum dampi og hefur viðurkennt að hann væri opinn fyrir endurkomu til Þýskalands.