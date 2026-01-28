Mikil reiði í Hafnarfirði eftir tíðindi gærdagsins og leikmenn sagðir í áfalli – „Skammast mín“

Böðvar Böðvarsson má róa á önnur mið þar sem Jóhannes Karl Guðjónsson, nýr þjálfari FH, sér ekki not fyrir hann, en þetta segir hann í samtali við Fótbolta.net. Hefur þetta vakið reiði stuðningsmanna.
Böðvar er uppalinn hjá félaginu og hefur aðeins leikið með því hér heima, auk þess að spila í Póllandi og Svíþjóð. Hann er einn reynslumesti leikmaður Fimleikafélagsins og hefur verið algjör lykilmaður.
„Böddi er FH. Sem FH-ingur að þá skammast ég mín. FH er í hafinu á svo mörgum stöðum. Böddi stýrir klefanum og er fyrirmyndin þarna. Leikmenn eru í sjokki,“ skrifar Magnús Haukur Harðarson, fótboltaþjálfari, sparkspekingur og glerharður stuðningsmaður FH, á X.
Fleiri stuðningsmenn taka undir með Magnúsi. „Frábært að sjá framkomu aðkomumannsins Jóa Kalla í garð uppalins leikmanns sem átti að taka við fyrirliðabandinu og er með elstu mönnum í liðinu…leikmaður sem gefur alltaf 110% fyrir FH! Helvíti líklegt að þetta fari vel í stuðningsmenn FH,“ segir Guðlaugur Valgeirsson til að mynda.
