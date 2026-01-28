Magnaður Viktor Bjarki skoraði á útivelli gegn Barcelona – Sjáðu markið

Viktor Bjarki Daðason, 17 ára gamall, framherji FCK er búin að koma liðinu yfir gegn Barcelona á útivelli.
Viktor skoraði markið snemma leiks en hann slapp einn í gegnum vörn Börsunga.
Viktor var ískaldur í færinu og skoraði laglegt mark. Mögnuð frumraun Viktors í deild þeirra á bestu á þessu tímabili, hefur hann skorað gegn Dortmund og nú Barcelona.
Markið má sjá hér að neðan.
DADASON PUTS COPENHAGEN AHEAD!!!
Barcelona 0-1 Copenhagen pic.twitter.com/iyL9TkYmId
— Curiosities Foot (@CuriositiesFoot) January 28, 2026