City fær góða summu fyrir norska leikmanninn sem er á leið til London

Oscar Bobb er á leið til Fulham og félagaskiptin eru í höfn. Fulham hefur samið við Manchester City um varanleg kaup á norska kantmanninum fyrir heildarpakka sem nemur um 27 milljónum punda.
Manchester City heldur eftir 20 prósenta endursöluhlut í samningnum, auk þess sem félagið hefur tryggt sér að jafna kaupverð ef Bobb verður seldur áfram í framtíðinni.
Þar með tryggir City sér bæði fjárhagslegan ávinning og ákveðið vald yfir næstu skrefum á ferli leikmannsins.
Bobb, sem hefur vakið mikla athygli fyrir tæknilega hæfileika sína og hraða, fær nú tækifæri til að festa sig í sessi sem lykilmaður í ensku úrvalsdeildinni með Fulham.
Gert er ráð fyrir að hann gangist undir læknisskoðun á næstu dögum áður en félagaskiptin verða formlega staðfest.