Sveinn Guðjohnsen riftir samningi sínum í Noregi

Sarpsborg 08 og Sveinn Aron Guðjohnsen hafa komist að samkomulagi um að ljúka samstarfi sínu og rifta samningi.
Þetta staðfestir félagið í tilkynningu, þar sem Hampus Andersson, íþróttastjóri Sarpsborg 08, þakkar Sveini fyrir framlag hans. „Við viljum þakka Sveini Guðjohnsen fyrir tímann hjá Sarpsborg 08. Eftir góð og uppbyggileg samtöl komumst við að þeirri niðurstöðu að það væri best fyrir báða aðila að halda áfram hvor sína leið,“ segir Andersson.
Sveinn gekk til liðs við norska félagið og lék alls 33 leiki í öllum keppnum í treyju Sarpsborg 08. Á þeim tíma skoraði hann tíu mörk og lagði upp tvö til viðbótar.
Óvíst er hvert Sveinn heldur næst, en með reynslu sína úr norska boltanum og markheppni ætti hann að vera áhugaverður kostur fyrir mörg félög.