Stuðningsmenn Arsenal brjálaðir – Átti liðið að fá vítaspyrnu í gær?

Stuðningsmenn Arsenal voru æfir af reiði eftir 3-2 tap liðsins gegn Manchester United á Emirates-leikvanginum á sunnudag, eftir að VAR og dómarar dæmdu ekki vítaspyrnu þegar Harry Maguire virtist verja skot með hendinni inni í vítateig.
Manchester United var yfir 2-1 þegar um 20 mínútur voru eftir af leiknum, þegar skot Mikel Merino fór í útrétta hönd Maguire, sem var að falla til jarðar. Atvikið var skoðað fljótt af VAR, en ákvörðunin var staðfest og leikur hélt áfram án frekari aðgerða.
Samkvæmt reglunum telst ekki brot ef boltinn fer í hönd eða handlegg leikmanns sem er að styðja sig við jörðina, sem talið er hafa verið skýringin á ákvörðuninni í þessu tilviki.
No penalty awarded here
Maguire turned to goalkeeper 😁 pic.twitter.com/iRhlzYPNZO
— RAYMON🦀 (@RaymonMind) January 25, 2026
Þrátt fyrir það voru stuðningsmenn Arsenal ósáttir, enda var þetta fyrsta tap liðsins á heimavelli í ensku úrvalsdeildinni á tímabilinu. „Útskýrið fyrir mér hvernig þetta er ekki hendi,“ skrifaði Arsenal Fan TV á samfélagsmiðlinum X og birti mynd sem sýndi boltann skella á hönd Maguire.
Ákvörðunin hefur vakið mikla umræðu meðal stuðningsmanna og sérfræðinga eftir leikinn.