Sjáðu hvað leikmaður United sendi stuðningsmanni Arsenal eftir dramatíkina í gær

Amad Diallo lét Arsenal heyra það á samfélagsmiðlum eftir að Manchester United vann 3-2 sigur á Emirates-leikvanginum í gær. Þetta var fyrsti deildarsigur United á vellinum í átta ár.
Sigurinn var dramatískur, en Arsenal komst yfir í 1-0 áður en United sneri leiknum við, Skytturnar jöfnuðu á ný og gestirnir skoruðu svo sigurmark.
Þetta var þriðja tap Arsenal á leiktíðinni. Eftir leikinn svaraði Amad Arsenal-aðdáanda á X, en sá hafði spáð 4-0 sigri sina manna. „Njóttu krakki, eina von ykkar eru hornspyrnur, vertu auðmjúkur,“ skrifaði hann.
Manchester United er í fjórða sæti deildarinnar og mætir Fulham á sunnudag. Það er allt annar bragur á liðinu eftir að Michael Carrick tók við, en hann hefur unnið báða leiki sína hingað til, gegn Manchester City og Arsenal.