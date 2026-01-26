Aftur komnir í umræðuna um Rashford fyrir sumarið

Það er mikið fjallað um framtíð Marcus Rashford, sem er þessa stundina á láni hjá Barcelona frá Manchester United.
Enski sóknarmaðurinn hefur staðið sig vel í Katalóníu eftir að hafa verið settur út í kuldann á Old Trafford. Börsungar hafa möguleika á að kaupa hann á 26 milljónir punda í sumar.
Það er þó ekki víst að félagið nýti það og Football Insider segir nú að Paris Saint-Germain fylgist með stöðu mála, en Rashford hefur áður verið orðaður við frönsku höfuðborgina.
Það þykir afar ólíklegt að Rashford snúi aftur til United að loknum lánssamningi hjá Barcelona í sumar. Framtíð hans er því áfram í óvissu.