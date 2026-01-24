Ólgan eykst í London – Ætla sér að fara ódýra leið til að fylla skarð stjörnunnar

fbpx
Laugardagur 24.janúar 2026

Helgi Fannar Sigurðsson
Laugardaginn 24. janúar 2026 13:00

Getty Images

Crystal Palace vinnur nú að því að finna staðgengil fyrir Marc Guehi, sem gekk til liðs við Manchester City í síðustu viku fyrir rúmlega 20 milljónir punda. Það er þó talið að félagið finni skammtímalausn og spari aurinn þar til í sumar.

Það er mikil ólga hjá Palace. Stjórinn Oliver Glasner fer í sumar þegar samningur hans rennur út, en hann er verulega ósáttur við yfirmenn sína.

Þá er Jean-Philippe Mateta talinn á útleið einnig. Telur hann metnaðarleysi einkenna ákvarðanir félagsins. Allt kemur þetta í kjölfar þess að Palace seldi sína skærustu stjörnu, Eberechi Eze, til Arsenak í sumar.

Félagið keypti Brenann Johnson þó fyrr í þessum mánuði frá Tottenham. Kostaði hann 35 milljónir punda og varð dýrasti leikmaður í sögu félagsins. Stuðningsmenn eru þó nokkuð pirraðir á stöðunni og má búast við að pirringurinn verði einn meiri ef skarð fyrirliðans Guehi verður ekki fyllt almennilega.

