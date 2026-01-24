Carragher sakar stuðningsmenn Liverpool um virðingaleysi

Jamie Carragher hefur gagnrýnt stuðningsmenn Liverpool harðlega og sakað þá um að sýna Arne Slot vanvirðingu með gagnrýni sinni á samfélagsmiðlum.
Hann segir jafnframt að nánast hvaða knattspyrnustjóri sem er myndi eiga erfitt með að ná árangri með núverandi leikmannahóp félagsins.
Slot stýrði Liverpool til sigurs í ensku úrvalsdeildinni á sínu fyrsta tímabili á Anfield, en annað tímabilið hefur reynst mun erfiðara.
Liverpool hefur þegar tapað sex deildarleikjum á tímabilinu, tveimur fleiri en á öllu síðasta tímabili, og er nú 14 stigum á eftir toppliði Arsenal.
Nýjasta vonbrigði liðsins var 1-1 jafntefli gegn fallbaráttuliði Burnley fyrir viku, þar sem Marcus Edwards jafnaði metin. Í kjölfarið beindu stuðningsmenn aftur spjótum sínum að Slot.
Carragher sagðist hissa á harðri gagnrýni á The Overlap Fan Debate á vegum Sky Bet. „Ég er farinn að verða pirraður. Ég tel að það ríki mikil vanvirðing gagnvart Slot miðað við það sem hann hefur gert fyrir félagið. Að gagnrýna hann svo harkalega aðeins sex mánuðum eftir að hann vann deildina er ósanngjarnt,“ sagði Carragher.