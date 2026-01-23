Þetta eru breytingarnar sem Carrick hefur innleitt á skömmum tíma á Old Trafford

Michael Carrick hefur strax tekist að setja sitt handbragð á lið Manchester United eftir að hann tók við sem bráðabirgðastjóri liðsins út tímabilið.
Carrick hefur þegar gert nokkrar breytingar bak við tjöldin sem hafa vakið jákvæð viðbrögð innan félagsins. Í síðustu viku mætti Carrick ásamt þjálfarateymi sínu, þar á meðal Jonathan Woodgate og Steve Holland, á leik U21 liðs United. Slíkt var ekki algengt í tíð Ruben Amorim og sendir skýr skilaboð um aukna áherslu á akademíuna.
Carrick hefur einnig endurvakið traust á Kobbie Mainoo, sem var lítið notaður undir stjórn Amorim. Mainoo byrjaði í grannaslagnum gegn Manchester City og var valinn maður leiksins.
Að auki hefur Carrick innleitt styttri og ákafari æfingar, auk meiri einstaklingsþjálfun og persónubundnari nálgun.
Smávægileg breyting hefur einnig verið gerð á leikdagsrútínunni, þar sem liðið mætir nú aðeins seinna á leikstað en áður.